Экспорт нефти из Ирака через Ормузский пролив рухнул в 9 раз

Вооружённый конфликт между США, Ираном и их союзниками нанёс серьёзный удар по экономике Ирака. Новый министр нефти страны Басем Мухаммед Худейр обнародовал шокирующую статистику: объём экспорта через Ормузский пролив в апреле сократился в девять раз.

«Раньше Ирак ежемесячно экспортировал через Ормузский пролив около 93 миллионов баррелей нефти, однако в прошлом месяце из-за войны этот показатель снизился до 10 миллионов», — заявил чиновник на пресс-конференции по случаю вступления в должность.

Багдад оказался в заложниках у географии: перекрытие пролива или атаки на танкеры делают невозможной доставку «чёрного золота» покупателям в Азию и Европу. Доходы бюджета рухнули, что грозит социальным взрывом.

В ответ на это новый министр объявил амбициозный план: превратить все иракские провинции в районы нефтедобычи. Чтобы компенсировать потерю южного маршрута, Багдад намерен увеличить добычу на севере и экспорт через турецкие порты (трубопровод Киркук — Джейхан). Однако в условиях войны и саботажа курдов реализация этого проекта под большим вопросом. Экономика Ирана и Ирака продолжает трещать по швам.

Как сообщалось в конце марта, Иран заявил о готовности открыть отдельный коридор для японских судов в стратегически важном Ормузском проливе. Речь идёт о возможности безопасного прохода после консультаций с Токио. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в интервью агентству Kyodo, что Тегеран не закрывал пролив и не намерен блокировать движение полностью.