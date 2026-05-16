Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 02:50

Трамп пообещал добиться открытия Ормузского пролива

Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley

Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley

Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Ормузского пролива. Американский лидер выразил уверенность в успехе усилий Вашингтона. Ему удастся добиться от Ирана открытия важного морского пути для международного судоходства. Трамп заявил о своей позиции в интервью телеканалу Fox News.

«Я приму правильное решение <…>. Пролив будет открыт, у Ирана не будет ядерного оружия, и мир продолжит жить своей привычной жизнью», — сказал он.

Американский лидер не уточнил, какие именно меры собирается принять его администрация. Трамп добавил, что США несколько раз вплотную приближались к дипломатическому решению конфликта с Ираном. Однако каждый раз Тегеран в итоге отказывался от сделки. Переговоры заходили в тупик по разным причинам.

Си Цзиньпин выступил против милитаризации Ормузского пролива
Си Цзиньпин выступил против милитаризации Ормузского пролива

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран проведёт дополнительные консультации с Москвой по вопросу судьбы обогащённого урана. Обсуждение возобновится во время следующих этапов переговоров с США. По словам министра, тема с ураном остаётся одной из самых сложных в диалоге между Ираном и Вашингтоном.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar