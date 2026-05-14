14 мая, 14:03

Си Цзиньпин выступил против милитаризации Ормузского пролива

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выступил против милитаризации Ормузского пролива. Об этом сообщили в Белом доме по итогам переговоров в Пекине.

«Председатель Си также ясно обозначил позицию Китая против милитаризации пролива и любых попыток взимать плату за его использование», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США заявил, что Вашингтон намерен развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, и назвал переговоры превосходными. По словам Трампа, вместе с ним в Китай приехали крупнейшие бизнесмены мира для обсуждения торговых вопросов. Илон Маск также охарактеризовал визит как удачный, однако, как сообщил пресс-пул Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио не позволил предпринимателю ответить на вопрос журналистов о встрече Трампа и Си Цзиньпина.

Александра Мышляева
