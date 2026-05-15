«Мы благодарны»: Иран дополнительно обсудит идею о вывозе урана в РФ, заявил Аракчи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран проведёт дополнительные консультации с Москвой по вопросу судьбы обогащённого урана. Обсуждение может возобновиться во время следующий этапов переговоров с США.

По словам министра, тема остается одной из самых сложных в диалоге между Ираном и Вашингтоном. Продвижение по этому направлению затруднено из-за взаимного недоверия. Участники переговоров решили отложить детальную проработку вопроса до более поздней стадии возможного мирного соглашения.

Аракчи сообщил, что российское предложение уже рассматривалось в ходе контактов с президентом России Владимиром Путиным. Накануне этот вопрос также поднимался на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«На данный момент это не обсуждается, это не предмет переговоров, но мы вернемся к этому вопросу на более поздних этапах... Мы благодарны нашим российским друзьям за их предложение и за их намерение помочь в решении этой проблемы», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства. По словам министра, в будущем стороны оценят, сможет ли российская инициатива сыграть практическую роль в этом вопросе.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил захоронение обогащённого иранского урана. Однако Штаты хотели бы получить его себе, отметил лидер.