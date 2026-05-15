США вывезли высокообогащенный уран из Венесуэлы в ядерный могильник

Соединённые Штаты завершили операцию по вывозу высокообогащенного урана из закрытого исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле. Об этом сообщил Госдепартамент США. Опасный материал доставлен на полигон Саванна-Ривер в Южной Каролине – объект, известный как «ядерный могильник», где утилизируют радиоактивные отходы.

Операция проводилась при участии Венесуэлы и Великобритании, а также при технической поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). RV-1 был первым и единственным ядерным реактором Венесуэлы, изначально построенным для мирных научных исследований. Позже его перепрофилировали для гамма-облучения медицинских принадлежностей, продуктов питания и других материалов.

В конце апреля Венесуэла упаковала и подготовила к транспортировке высокообогащённый уран, поставленный ещё в рамках американской программы «Атомы для мира». Материал был доставлен Великобританией и благополучно прибыл на полигон Саванна-Ривер в начале мая для утилизации.

В Госдепартаменте подчеркнули, что США удалось достичь этого этапа более чем на два года быстрее запланированного срока. На сегодняшний день, по данным ведомства, США успешно вывезли или подтвердили утилизацию более 7340 килограммов ядерного материала, пригодного для создания оружия, по всему миру.

