Трамп хочет вывезти обогащённый уран из Ирана вместо захоронения

Президент США Дональд Трамп высказался о судьбе обогащённого урана Ирана. Американский лидер допустил захоронение материала под контролем. Однако Вашингтон предпочтёт получить уран в своё распоряжение. Трамп изложил эту позицию в интервью телеканалу Fox News.

«Да, он может быть захоронен под наблюдением, но я бы предпочёл получить его», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп отметил, что Штаты рассматривали возможность проведения операция по вывозу урана с атакованных в июне 2025 года иранских ядерных объектов, однако для этого им пришлось бы полторы недели находиться на территории Исламской Республики.

«Это долгое время для нахождения на территории врага», — добавил американский лидер.

Президент США выразил уверенность, что Вашингтон в итоге вывезет этот уран. Американская сторона работает над решением этого вопроса. Трамп добавил, что Китай тоже не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия.

Ранее Соединённые Штаты завершили операцию по вывозу высокообогащённого урана из закрытого исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле. Опасный материал доставили на полигон Саванна-Ривер в Южной Каролине. Этот объект известен как «ядерный могильник». Здесь утилизируют радиоактивные отходы.