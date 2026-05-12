Иран может обогатить уран до 90% после очередной атаки США

Иран может рассмотреть возможность обогащения урана до оружейного уровня в 90%. Такой сценарий допустил официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.

«Одним из вариантов Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90%», — написал Резаи в соцсети X.

По его словам, этот вариант может быть вынесен на обсуждение в случае новых ударов США по территории Ирана.