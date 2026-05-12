Иран может обогатить уран до 90% после очередной атаки США
Иран может рассмотреть возможность обогащения урана до оружейного уровня в 90%. Такой сценарий допустил официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.
«Одним из вариантов Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90%», — написал Резаи в соцсети X.
По его словам, этот вариант может быть вынесен на обсуждение в случае новых ударов США по территории Ирана.
Ранее стало известно, что Тегеран передал США через посредников свой ответ на американскую инициативу по ядерной программе. По данным агентства Fars, документ состоит из 14 пунктов. При этом в предложении Ирана нет обязательства приостановить программу обогащения урана на 15 лет. Этот пункт считался одним из ключевых в обсуждении возможных договорённостей. В США допустили, что вопрос иранской ядерной программы может не решиться дипломатическим путём. Переговоры пока не привели к окончательному соглашению. При этом в России заявляли, что Вашингтон не может изъять уран у Ирана без согласия самого Тегерана. Такой шаг, как отмечалось, невозможен без политической и юридической договорённости.
