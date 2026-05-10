День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 01:44

Путин напомнил о предложении России вывезти обогащённый уран из Ирана

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия продолжает контакты с обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Российский лидер выразил мнение — в возобновлении боевых действий сейчас никто не заинтересован.

«Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить как можно быстрее. Если дело пойдёт к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все», — сказал Путин.

Путин оценил ситуацию с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке как тупиковую. По мнению президента — США ужесточили позицию по вопросу обогащения урана в Иране. Это создало препятствия для продвижения мирного процесса. Российский лидер подтвердил, предложение России о вывозе обогащённого урана из Ирана сохраняет актуальность.

«Мне кажется, это хорошее предложение», — добавил президент.

Белый дом объявил Иран главной угрозой для США на Ближнем Востоке
Белый дом объявил Иран главной угрозой для США на Ближнем Востоке

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен возобновить военно-морскую операцию Project Freedom в Ормузском проливе. Такое решение примут, если переговоры с Ираном не принесут результата. Угроза возобновления операции прозвучала на фоне ожидания ответа Тегерана. Иранская сторона рассматривает мирные предложения США. При этом Тегеран не включил 15-летнюю заморозку обогащения в своё мирное предложение для США из 14 пунктов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar