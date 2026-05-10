Путин напомнил о предложении России вывезти обогащённый уран из Ирана

Россия продолжает контакты с обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Российский лидер выразил мнение — в возобновлении боевых действий сейчас никто не заинтересован.

«Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить как можно быстрее. Если дело пойдёт к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все», — сказал Путин.

Путин оценил ситуацию с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке как тупиковую. По мнению президента — США ужесточили позицию по вопросу обогащения урана в Иране. Это создало препятствия для продвижения мирного процесса. Российский лидер подтвердил, предложение России о вывозе обогащённого урана из Ирана сохраняет актуальность.

«Мне кажется, это хорошее предложение», — добавил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен возобновить военно-морскую операцию Project Freedom в Ормузском проливе. Такое решение примут, если переговоры с Ираном не принесут результата. Угроза возобновления операции прозвучала на фоне ожидания ответа Тегерана. Иранская сторона рассматривает мирные предложения США. При этом Тегеран не включил 15-летнюю заморозку обогащения в своё мирное предложение для США из 14 пунктов.