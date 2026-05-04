Без остановки урана: Тегеран отверг ключевое требование США в новом предложении

Иран передал США через посредников свой ответ на американскую инициативу. Как сообщает агентство Fars, иранское предложение из 14 пунктов не содержит обязательств по приостановке программы обогащения урана на 15 лет.

Это ключевой момент, поскольку ранее в СМИ появлялась информация, что Тегеран может пойти на такой шаг. По данным телеканала Al Jazeera, в трёхэтапном плане Ирана действительно предлагалась заморозка обогащения урана на длительный срок – до 15 лет – с последующим ограничением уровня до 3,6% . Однако официальная позиция, переданная через иранские агентства, оказалась иной.

«Иранское ответное предложение не включает в себя принятие 15-летней приостановки обогащения урана или открытие Ормузского пролива до достижения окончательного соглашения по урегулированию между сторонами», – цитирует Fars содержание документа.

Иранский ответ подготовлен на американскую инициативу из 9 пунктов, в которой речь шла о двухмесячном перемирии. Тегеран же настаивает на полном завершении войны в течение месяца и требует от Вашингтона гарантий ненападения, вывода американских войск из приграничных регионов, снятия морской блокады, разморозки активов и отмены санкций.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп назвал новое мирное предложение Ирана неприемлемым. Позднее он написал в соцсети Truth Social, что не может себе представить, чтобы это предложение было приемлемым, «поскольку они ещё не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет».