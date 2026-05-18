Дмитриев назвал позитивным сигналом продление снятия санкций с российской нефти

Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высоко оценил решение американских властей в очередной раз ослабить санкционные ограничения в отношении нефтяного экспорта РФ. По его мнению, этот шаг является позитивным индикатором для глобальных энергетических рынков и подтверждает ключевую роль Москвы в поддержании мировой энергобезопасности.

«Очередное — уже третье — продление снятия санкционных ограничений с российской нефти стало позитивным сигналом для мировых энергетических рынков и энергетической безопасности. Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей», — заявил дипломат у себя в Telegram-канале.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов приняло решение на 30 дней продлить освобождение от американских санкций операций по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на морские суда.

