17 мая, 17:30

Дмитриев: «Рашагейт» придумали, чтобы подорвать позиции Трампа

Кирилл Дмитриев, возглавляющий РФПИ и занимающий пост спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, назвал истинную цель многолетних слухов о российском вмешательстве в американские выборы. Своим видением ситуации он поделился в соцсети X.

Поводом для заявления стал фрагмент интервью генпрокурора Соединённых Штатов Тодда Бланша. Тот прямо сказал, что вся история с так называемым «Рашагейт» не имеет под собой абсолютно никаких доказательств и нанесла колоссальный урон самим США. Бланш призвал американцев задуматься, ради чего вообще фабриковался этот заговор.

«Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», — отметил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что в США разгорелся новый громкий скандал. Офис директора национальной разведки публично обвинил экс-президента Барака Обаму в фабрикации так называемого российского следа. Ведомство назвало его человеком, который руководил созданием фальшивок о России. Поводом послужил отрывок из интервью Обамы, где тот рассуждал о недопустимости давления Белого дома на Министерство юстиции. В ответ разведка приложила доклад 2025 года с новыми доказательствами того, что именно по указанию Обамы был сфабрикован ложный отчёт. Этот документ в своё время лёг в основу всего дела о якобы связях Дональда Трампа с Россией.

Юлия Сафиулина
