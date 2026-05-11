Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 мая, 14:41

«На воре шапка горит»: В России высмеяли обвинения Лондона о влиянии на выборы в Армении

Посольство РФ: Обвинения Лондона о влиянии Москвы на выборы в Армении нелепы

Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Российское посольство в Великобритании назвало нелепыми заявления британского правительства о якобы имевшем месте вмешательстве РФ в выборы в Армении. Комментарий диппредставительства передал ТАСС.

На фоне агитационного западноевропейского десанта в Ереване подобные претензии выглядят особенно нелепо, заявили в диппредставительстве. Там также напомнили, что неоколониальные замашки Соединённого Королевства уже привели к госперевороту в Киеве, а теперь явно обратили свой взор в сторону Еревана.

«Западу пора самому перестать вмешиваться в дела суверенных государств, как недавно было сделано в Молдавии и Румынии. На воре шапка горит», — отметили в диппредставительстве.

Песков заявил о праве России обсуждать предстоящие выборы в Армении

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз направит в Армению специалистов для «защиты от угроз» в период выборов. Она пообещала, что республику «не бросят один на один с иностранным вмешательством». По её словам, группа быстрого реагирования окажет Еревану помощь в отражении потенциальных угроз.

Юлия Сафиулина
