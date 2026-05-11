«На воре шапка горит»: В России высмеяли обвинения Лондона о влиянии на выборы в Армении
Посольство РФ: Обвинения Лондона о влиянии Москвы на выборы в Армении нелепы
Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе
Российское посольство в Великобритании назвало нелепыми заявления британского правительства о якобы имевшем месте вмешательстве РФ в выборы в Армении. Комментарий диппредставительства передал ТАСС.
На фоне агитационного западноевропейского десанта в Ереване подобные претензии выглядят особенно нелепо, заявили в диппредставительстве. Там также напомнили, что неоколониальные замашки Соединённого Королевства уже привели к госперевороту в Киеве, а теперь явно обратили свой взор в сторону Еревана.
«Западу пора самому перестать вмешиваться в дела суверенных государств, как недавно было сделано в Молдавии и Румынии. На воре шапка горит», — отметили в диппредставительстве.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз направит в Армению специалистов для «защиты от угроз» в период выборов. Она пообещала, что республику «не бросят один на один с иностранным вмешательством». По её словам, группа быстрого реагирования окажет Еревану помощь в отражении потенциальных угроз.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.