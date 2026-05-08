Нацразведка США назвала Обаму главным по фальшивкам о «российском следе»

В США разразился новый скандал, национальная разведка обвинила бывшего президента Барака Обаму в том, что он придумал так называемый «российский след» — якобы связи нынешнего американского лидера Дональда Трампа с Россией. Позже эта теория была опровергнута.

В соцсети Х офис нацразведки опубликовал ответ на отрывок из интервью Обамы, назвав его «человеком, который руководил созданием фальшивок о России». В том фрагменте Обама заявил, что Белый дом не должен настраивать Минюст на преследование тех, на кого укажет президент.

К своему ответу разведка приложила доклад 2025 года с «новыми доказательствами» того, что Обама поручил создать ложный отчёт, который лёг в основу дела о «российском следе». Тогда директор нацразведки Тулси Габбард назвала действия демократа покушением на госизмену. Такую же оценку давал и нынешний президент Дональд Трамп.

Президент США много раз обвинял спецслужбы в слежке за его предвыборной кампанией. В 2016–2017 годах, ещё при Обаме, ФБР вело расследование против тогдашнего кандидата в президенты. Следователи пытались выяснить, сговаривался ли Трамп с российскими властями, чтобы победить на выборах. Однако независимый спецпрокурор Роберт Мюллер весной 2019 года пришёл к выводу: доказательств такого сговора нет. И Россия, и сам Трамп всегда категорически отрицали эти обвинения. Трамп называл их политически мотивированными.

Ещё в 2025 году президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает арестов тех, кто придумал и распространял теорию о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. По его словам, его бы нисколько не расстроили аресты бывших руководителей ЦРУ и ФБР. Он добавил, что пока не знает «будут ли аресты, но они должны быть».