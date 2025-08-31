Трамп допустил аресты причастных к теории о вмешательстве России в выборы США

Американский лидер Дональд Трамп не исключил аресты лиц, причастных к созданию и тиражированию теории о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с Daily Caller.

«Я не знаю, будут ли (аресты. — Прим. Life.ru), но должны быть. Что они сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны», — высказался хозяин Белого дома.

Трамп подчеркнул, что возможный арест экс-руководтелей Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований его бы не обеспокоил.