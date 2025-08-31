Мессенджер MAX
30 августа, 23:00

Трамп допустил аресты причастных к теории о вмешательстве России в выборы США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп не исключил аресты лиц, причастных к созданию и тиражированию теории о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с Daily Caller.

«Я не знаю, будут ли (аресты. — Прим. Life.ru), но должны быть. Что они сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны», — высказался хозяин Белого дома.

Трамп подчеркнул, что возможный арест экс-руководтелей Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований его бы не обеспокоил.

ЦРУ: Обама докладом о вмешательстве РФ в выборы хотел подставить Трампа
Недавно стало известно, что Дональд Трамп принял решение уволить одного из ведущих аналитиков американского ЦРУ, специализировавшегося на России. Уволенная сотрудница провела более 20 лет в разведывательной службе и в 2016 году руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Своей должности она лишилась 19 августа, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки, аннулировала допуски её и 36 других действующих и бывших сотрудников к государственной тайне, обвинив их в предательстве присяги конституции.

