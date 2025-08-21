Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

21 августа, 19:33

Трамп начал чистки в ЦРУ из-за ложного доклада о вмешательстве РФ в американские выборы

Президент США Дональд Трамп принял решение уволить одного из ведущих аналитиков американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), специализировавшегося на России. Об этом сообщило издание The Economist.

Уволенная сотрудница провела более 20 лет в разведывательной службе и в 2016 году руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Своей должности она лишилась 19 августа, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки, аннулировала допуски её и 36 других действующих и бывших сотрудников к государственной тайне, обвинив их в предательстве присяги конституции.

Кадровые чистки затронули и самих авторов вышеупомянутого доклада о вмешательстве России в выборы – Шелби Пирсона и Винь Нгуена, которые также принадлежат к числу высокопоставленных сотрудников разведки.

Ранее Life.ru писал, что экс-президент США Барак Обама докладом о вмешательстве РФ в выборы хотел подставить Дональда Трампа. В этом бывшего американского лидера обвинил глава ЦРУ, сославшись на отчёт, который выявил нарушения в докладе разведки о якобы попытках РФ вмешаться в президентские выборы 2016 года.

