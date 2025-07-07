Экс-главу ЦРУ могут привлечь к суду за лжесвидетельство о вмешательстве РФ в американские выборы

Экс-директора ЦРУ (2013-2017) Джона Бреннана, занимавшего данный пост при 44-м президенте США Бараке Обаме, могут привлечь к ответственности за лжесвидетельство в связи с расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года в США. Об этом сообщает новостной портал Breitbart со ссылкой на источники в конгрессе.

«Бреннан проигнорировал кадровых чиновников ЦРУ, которые сказали ему не включать досье (Стила. — Прим. Life.ru) в официальный совместный анализ разведок США (ICA) о российском вмешательстве в выборы 2016 года», — говорится в сообщении издания.

Как пишет издание, включение досье в итоговый доклад вызвало недоумение у членов Конгресса и высокопоставленных чиновников, поскольку Бреннан ранее заявлял под присягой, что не поддерживал включение досье в ICA. Так как это противоречит его раннее данным показаниям в Конгрессе, в ведомстве усомнились в честности экс-главы ЦРУ.

Напомним, в 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. Расследованием этих обвинений занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоговом докладе в 2019 году не нашёл доказательств сговора между Трампом и Россией. Республиканец и Москва неоднократно отвергали эти обвинения как беспочвенные.