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3 июля, 05:11

Сын Трампа призвал ЦРУ продолжать разоблачать ложь о вмешательстве РФ в выборы

Дональд Трамп – младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп – младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Сын президента США Дональд Трамп – младший призвал директора ЦРУ Джона Рэтклиффа продолжать разоблачать ложные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

В своём посте на платформе X он отметил, что даже сотрудники ЦРУ теперь признают, что предыдущий директор Джон Бреннан и его команда сфабриковали «оценку разведывательного сообщества» с целью навредить Дональду Трампу.

Напомним, Рэтклифф в интервью газете New York Post заявил, что Барак Обама, находясь на посту президента, вместе с тогдашними директорами национальной разведки, ЦРУ и ФБР принял решение выпустить доклад о якобы вмешательстве России в выборы, чтобы подставить Трампа. Он поручил провести анализ работы спецслужб, подготовивших этот доклад, в результате чего были выявлены многочисленные процедурные аномалии.

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. Расследованием этих обвинений занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоговом докладе в 2019 году не нашёл доказательств сговора между Трампом и Россией. Республиканец и Москва неоднократно отвергали эти обвинения как беспочвенные.

Трамп – младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству президента
Трамп – младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству президента

Ранее Life.ru писал, что Трамп запросил снимок КТ мозга после покушения в Пенсильвании. Американский президент хотел удостовериться, что с ним всё в порядке, однако его требование удивило врачей и помощников Белого дома.

Юния Ларсон
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