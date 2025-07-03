Сын президента США Дональд Трамп – младший призвал директора ЦРУ Джона Рэтклиффа продолжать разоблачать ложные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

В своём посте на платформе X он отметил, что даже сотрудники ЦРУ теперь признают, что предыдущий директор Джон Бреннан и его команда сфабриковали «оценку разведывательного сообщества» с целью навредить Дональду Трампу.

Напомним, Рэтклифф в интервью газете New York Post заявил, что Барак Обама, находясь на посту президента, вместе с тогдашними директорами национальной разведки, ЦРУ и ФБР принял решение выпустить доклад о якобы вмешательстве России в выборы, чтобы подставить Трампа. Он поручил провести анализ работы спецслужб, подготовивших этот доклад, в результате чего были выявлены многочисленные процедурные аномалии.

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. Расследованием этих обвинений занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоговом докладе в 2019 году не нашёл доказательств сговора между Трампом и Россией. Республиканец и Москва неоднократно отвергали эти обвинения как беспочвенные.