Дмитриев назвал АдГ «надеждой Германии»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что партия «Альтернатива для Германии» становится «надеждой» для жителей ФРГ. Так он прокомментировал публикацию сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о росте рейтингов партии.

По словам Дмитриева, усиление позиций АдГ отражает запрос части немецкого общества на перемены.

«Альтернатива для Германии» стала надеждой для немцев», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее лидеры АдГ Алиса Вайдель и партии ССВ Сара Вагенкнехт выступили против дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины. Их заявления прозвучали после выхода книги журналиста The Wall Street Journal Бояна Панчевски о подрывах газопроводов «Северный поток».