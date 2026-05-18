18 мая, 16:52

Минфин США ещё на месяц продлил послабление санкций для российской нефти

Обложка © ТАСС / Philippe Magoni / АР

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент объявил о продлении на 30 дней лицензии, разрешающей морские поставки российской нефти. В своём аккаунте в соцсети X он пояснил, что временное разрешение дается для того, чтобы наиболее уязвимые государства могли получить уже отгруженную, но ещё находящуюся в море нефть из России.

«Минфин США выдает временную 30-дневную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море», — написал Бессент.

Предыдущая лицензия, регулировавшая поставки российского топлива, перестала действовать в субботу, 16 мая.

Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от санкций США
Ранее Life.ru писал, что мировой энергетический кризис, вызванный военным конфликтом вокруг Ирана, переходит в новую, более рискованную фазу. Около 80 стран уже ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик. Это происходит в преддверии летнего сезона, когда традиционно растёт потребление электроэнергии для работы кондиционеров и увеличивается туристический трафик, что создаст дополнительный спрос на запасы сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива.

Наталья Демьянова
