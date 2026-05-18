Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от санкций США

Индия продолжает закупать российскую нефть независимо от американских санкционных послаблений. В Миннефти страны подчеркнули, что поставки из России шли и до действия исключений США, и во время них, и после истечения очередного разрешения. С таким заявлением выступила представитель индийского нефтяного ведомства Суджата Шарма, её слова приводит Economic Times.

По её словам, решение о закупках определяется прежде всего коммерческой логикой, а не тем, действует ли американское исключение или нет. Поводом для комментария стало истечение срока очередного разрешения США, которое касалось части операций с российской нефтью. При этом в Нью-Дели подчеркнули, что дефицита сырья нет, а необходимые объёмы уже неоднократно законтрактованы.

После 2022 года российская нефть стала одним из важных источников поставок для Индии, поскольку западные ограничения изменили мировые торговые потоки. По данным Kpler, которые приводит Bloomberg, импорт российской нефти Индией в мае может остаться около 1,9 млн баррелей в сутки — близко к пиковым значениям.

Таким образом, страна БРИКС продолжает действовать прагматично: покупать там, где условия выглядят выгодными. Американское давление и разговоры о санкциях пока не стали для Индии поводом отказаться от российских поставок, подчёркивает Economic Times.