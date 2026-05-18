18 мая, 14:05

МЭА: Коммерческих запасов нефти в мире хватит лишь на несколько недель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил о критическом уровне коммерческих запасов нефти на мировом рынке. По данным Reuters, он заявил, что имеющихся резервов хватит всего на несколько недель, что грозит усугублением глобального энергокризиса из-за фактического исчерпания сырья.

По словам Бироля, временное облегчение ситуации было достигнуто за счет активного использования стратегических запасов нефти крупными западными и азиатскими державами. Однако, как отметил Бироль, этот шаг лишь отсрочил неизбежное, не устранив коренную проблему. Он подчеркнул, что дополнительные поставки в объёме 2,5 миллиона баррелей в сутки не могут продолжаться бесконечно.

Tasnim: США сняли санкции с иранской нефти на период переговоров с Тегераном

Ранее Life.ru писал, что мировой энергетический кризис, вызванный военным конфликтом вокруг Ирана, переходит в новую, более рискованную фазу. Около 80 стран уже ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик. Это происходит в преддверии летнего сезона, когда традиционно растёт потребление электроэнергии для работы кондиционеров и увеличивается туристический трафик, что создаст дополнительный спрос на запасы сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива.

Наталья Демьянова
