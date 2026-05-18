Tasnim: США сняли санкции с иранской нефти на период переговоров с Тегераном
США временно приостановили действие санкций на поставки иранской нефти. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной группе Ирана.
«США приняли положения нового соглашения, согласно которым на время переговоров будет сделано исключение из санкционного режима для иранской нефти», — указано в сообщении.
При этом в агентстве подчеркнули, что мера носит временный характер, а Тегеран продолжает настаивать на полной отмене всех американских ограничений.
Это решение является шагом навстречу дипломатическому процессу, направленному на возобновление переговоров по ядерной программе и снятию давления на нефтяной экспорт Ирана. Однако окончательные условия будущего соглашения остаются предметом обсуждений сторон.
Ранее Иран направил США текст своих предложений по переговорам, включающий требования об отмене санкций и полном контроле республики над Ормузским проливом. В документе Тегеран также настаивает на разморозке иранских зарубежных активов и прекращении морской блокады после подписания предварительного соглашения с Вашингтоном.
