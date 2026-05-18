Лавров: При Трампе США продолжили марафон введения санкций против РФ

США по главе с Дональдом Трампом вводят новые санкции против России, продолжая в этом плане курс предыдущей администрации Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Уже при администрации Трампа принимается всё больше самостоятельных санкций, помимо тех, что были продлены из байденовского периода», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции.

Министр отметил, что эта политика отражает непрерывное давление США на российскую экономику, а также свидетельствует о стремлении Вашингтона сохранять жёсткую санкционную линию вне зависимости от смены президентов.

Ранее Life.ru рассказывал, что США рассматривают возможность частичного смягчения санкций на закупку российских энергоносителей. При этом Минфин пока не выдал новую лицензию, которая могла бы облегчить существующие ограничения, но несколько азиатских стран усиливают давление на Вашингтон.