Путин заявил о продолжении безвизового режима с Китаем

Российский президент Владимир Путин подтвердил продолжение безвизового режима между Россией и Китаем. Заявление прозвучало на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, где лидеры обсудили развитие гуманитарных и образовательных связей между двумя странами.

Президент РФ подчеркнул, что безвизовый режим уже дал ощутимый эффект: вырос поток туристов, активизировались студенческие обмены, а гуманитарное сотрудничество вышло на новый уровень. По словам Путина, практика взаимных поездок без виз будет продолжена и дальше.

Российский лидер также напомнил, что после успешно проведённых Годов культуры Россия и Китай запускают новый масштабный проект – Годы сотрудничества в сфере образования. Это уже десятый крупный межгосударственный тематический проект Москвы и Пекина.

Ранее Life.ru писал, что переговоры проходят в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Си Цзиньпин лично встретил Владимира Путина у входа в здание – церемония прошла с почётным караулом и в полном соответствии с дипломатическим протоколом. Российский президент прибыл на лимузине Aurus, после чего лидеры обменялись рукопожатием и приветствовали делегации.