Путин и Си Цзиньпин продлили Договор о дружбе

Россия и Китай официально продлили действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с коллегой.

«Мы с президентом Путиным единогласно одобрили пролонгацию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами», — отметил китайский лидер.

Решение закрепляет долгосрочные принципы взаимодействия двух государств и поддерживает стратегическое партнёрство на основе равноправия, взаимного уважения и доверия. Продление соглашения создаёт прочную правовую и политическую основу для дальнейшего развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также укрепляет стабильность в двусторонних отношениях на международной арене.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что партнёрство России и Китая в современном мире является примером того, как нужно выстраивать межгосударственное взаимодействие. По его словам, в основу заложены поддержка, дружба и добрососедство.