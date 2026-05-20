Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году
Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Россию с официальным визитом в следующем году. Заявление прозвучало во время переговоров лидеров двух стран в Пекине.
«Разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, совершить визит в Российскую Федерацию», – обратился Путин к китайскому лидеру во время встречи.
Переговоры Москвы и Пекина проходят на фоне активного укрепления российско-китайских отношений. Стороны обсуждают не только экономическое сотрудничество, но и развитие гуманитарных, образовательных и туристических связей.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай продолжат практику взаимного безвизового режима, которая уже стала серьёзным стимулом для роста контактов между гражданами двух стран. По словам президента РФ, сотрудничество Москвы и Пекина в гуманитарной сфере продолжает активно расширяться.
