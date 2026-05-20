Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 06:35

Почти три часа переговоров и встреча за чаем: как прошёл день Путина и Си в Пекине

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились спустя 3 часа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они прошли в Доме народных собраний в рамках официального визита российского лидера в Китай. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа.

Сначала Путин и Си Цзиньпин беседовали в узком составе, разговор был содержательным. Затем к лидерам присоединилась основная часть делегаций, и диалог продолжился уже в расширенном формате. Такой порядок обычно позволяет сначала обсудить ключевые вопросы напрямую, а затем подключить профильных представителей сторон.

На вечер у Путина и Си Цзиньпина запланирована неформальная встреча за чаем. Ожидается, что там стороны продолжат обсуждение актуальных вопросов международной повестки.

«Стратегический треугольник»: Мировые СМИ гудят из-за тайной цели визита Путина к Си после Трампа
«Стратегический треугольник»: Мировые СМИ гудят из-за тайной цели визита Путина к Си после Трампа

Напомним, 19 мая в КНР прибыл российский лидер Владимир Путин. Лидеры уже продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar