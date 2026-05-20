Почти три часа переговоров и встреча за чаем: как прошёл день Путина и Си в Пекине
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились спустя 3 часа
Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они прошли в Доме народных собраний в рамках официального визита российского лидера в Китай. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа.
Сначала Путин и Си Цзиньпин беседовали в узком составе, разговор был содержательным. Затем к лидерам присоединилась основная часть делегаций, и диалог продолжился уже в расширенном формате. Такой порядок обычно позволяет сначала обсудить ключевые вопросы напрямую, а затем подключить профильных представителей сторон.
На вечер у Путина и Си Цзиньпина запланирована неформальная встреча за чаем. Ожидается, что там стороны продолжат обсуждение актуальных вопросов международной повестки.
Напомним, 19 мая в КНР прибыл российский лидер Владимир Путин. Лидеры уже продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
