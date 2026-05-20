20 мая, 05:26

Путин назвал содержательной беседу с Си Цзиньпином в узком составе в Пекине

Президент России Владимир Путин сообщил о содержательности переговоров в узком составе в Пекине. Он пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего началась беседа в расширенном формате. Российский лидер не уточнял повестку общения с китайским коллегой.

«Только что в традиционном дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры [с председателем КНР Си Цзиньпином] по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас поговорим в более широком», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин начал российско-китайские переговоры в Пекине с благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение и приём. Он назвал коллегу дорогим другом и процитировал китайскую поговорку. А Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений с Россией. В Китай лидер РФ прибыл накануне. Сегодня, 20 мая, пройдёт основная часть встреч и переговоров.

Татьяна Миссуми
