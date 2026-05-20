Путин назвал содержательной беседу с Си Цзиньпином в узком составе в Пекине

Президент России Владимир Путин сообщил о содержательности переговоров в узком составе в Пекине. Он пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего началась беседа в расширенном формате. Российский лидер не уточнял повестку общения с китайским коллегой.

«Только что в традиционном дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры [с председателем КНР Си Цзиньпином] по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас поговорим в более широком», — сказал Путин.