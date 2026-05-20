20 мая, 05:14

Путин подтвердил участие в саммите АТЭС в Шэньжэне в ноябре

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил намерение принять участие в саммите АТЭС, который пройдёт в Шэньчжэне в ноябре.

Российский лидер заявил, что Россия поддерживает китайское председательство в форуме и готова к участию в саммите этого формата.

Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии в сентябре
АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) — международный экономический форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, созданный для развития интеграции, свободной торговли и укрепления экономических связей. Участники объединения представляют около половины глобальной торговли и свыше 60% мирового ВВП.

В ходе визита в Китай Путин прибыл в Дом народных собраний, где проходят ключевые российско-китайские переговоры. Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом, а китайский лидер подчеркнул многолетний характер тесных связей между Россией и Китаем.

Артём Гапоненко
