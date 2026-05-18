Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии в сентябре

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября», — сказал Ушаков.

Речь идёт о международной встрече лидеров стран объединения, где обсуждают экономическое и политическое взаимодействие.

БРИКС — это межгосударственное объединение быстроразвивающихся стран, выступающих за многополярный мир. На 2026 год в него входят 11 государств, включая ядро: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, а также новых членов. У организации нет жёсткого устава, а решения принимаются консенсусом в рамках ежегодных саммитов. Ключевые цели — реформа глобальных финансовых институтов и снижение зависимости от доллара.

Ушаков также сообщил, что у Путина запланировано участие в саммите АТЭС. Он пройдёт в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.