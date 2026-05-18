Путин планирует посетить саммит АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммите АТЭС, который пройдёт в китайском Шэньчжэне. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, поездка намечена на 18–19 ноября.
«Предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября и затем на саммите АТЭС в Китае, город Шэньчжэнь. Это 18–19 ноября», — заявил Ушаков.
Саммит АТЭС — это встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На ней обсуждают торговлю, инвестиции, экономический рост и взаимодействие государств региона.
Ранее Life.ru сообщал, что визит Путина в Китай состоится 19-20 мая. В аэропорту китайская сторона организует торжественную церемонию встречи. Приветствовать российского лидера лично будет член политбюро Компартии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И.
