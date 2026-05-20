Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений с Россией

Российско-китайские отношения перешли в новый этап ускоренного и эффективного развития. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

По словам китайского лидера, несмотря на сложную международную обстановку, страны продолжают развивать всеобъемлющее стратегическое партнёрство, основанное на равенстве, взаимном уважении и доверии, а также на взаимовыгодном сотрудничестве.

«Политическое доверие между Россией и Китаем углубляется, взаимодействие в экономике, торговле, инвестициях, энергетике, науке, технологиях и гуманитарной сфере активно расширяется, а контакты между людьми становятся всё более тесными. Отношения между двумя странами вступили в новый этап более динамичного и результативного развития», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Сотрудничество на местном уровне, обмен опытом и общение между гражданами укрепляют партнёрство, делая его всеобъемлющим и многоплановым, заключил китайский политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что с начала XXI века товарооборот между Россией и Китаем вырос в 30 раз. Уже несколько лет он стабильно превышает отметку в 200 миллиардов долларов, но сотрудничество продолжает развиваться и дальше, несмотря на неблагоприятную обстановку в мире.