Путин заявил, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем в 30 раз

Товарооборот между Россией и Китаем с начала XXI века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет стабильно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в узком составе.

По словам главы государства, экономическое сотрудничество Москвы и Пекина продолжает активно развиваться, несмотря на внешнее давление и неблагоприятную международную конъюнктуру.

«Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую, высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз», – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что Россия сохраняет статус надёжного поставщика энергоресурсов, а Китай остаётся ответственным потребителем российских ресурсов. По словам Путина, в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке сотрудничество двух стран приобретает особое значение для мировой стабильности.