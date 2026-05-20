Путин и Си подписали чемодан документов — и вот его фото
По итогам российско-китайских переговоров в Пекине был подписан крупный пакет документов. Журналист Life Александр Юнашев подчеркнул, что речь идёт не о фигуре речи.
«Знайте: когда говорят, что Россия увезла из Китая чемодан подписанных документов, — это не в переносном смысле», — отметил он и выложил фото чемодана с документами.
Так, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Помощник президента РФ Юрий Ушаков называл этот документ программным. По его словам, в нём определены основные направления развития двусторонних связей и подходы Москвы и Пекина к международной повестке. Также лидеры продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин назвал партнёрство России и Китая образцом межгосударственных связей, а Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений двух стран.
