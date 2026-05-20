20 мая, 06:55

Путин и Си подписали чемодан документов — и вот его фото

Обложка © Life.ru

По итогам российско-китайских переговоров в Пекине был подписан крупный пакет документов. Журналист Life Александр Юнашев подчеркнул, что речь идёт не о фигуре речи.

Фото © Телеграм / Юнашев LIVE

«Знайте: когда говорят, что Россия увезла из Китая чемодан подписанных документов, — это не в переносном смысле», — отметил он и выложил фото чемодана с документами.

Так, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Помощник президента РФ Юрий Ушаков называл этот документ программным. По его словам, в нём определены основные направления развития двусторонних связей и подходы Москвы и Пекина к международной повестке. Также лидеры продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин назвал партнёрство России и Китая образцом межгосударственных связей, а Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений двух стран.

Почти три часа переговоров и встреча за чаем: как прошёл день Путина и Си в Пекине

Андрей Бражников
