Путин и Си подписали заявление о партнёрстве России и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров в Пекине подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Документ также касается углубления отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал заявление «весьма массивным программным документом». По его словам, в нём определены ключевые направления развития всего комплекса двусторонних связей России и Китая. Кроме того, в документе зафиксировано общее видение актуальных вопросов международной повестки и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.
Напомним, 19 мая в Пекин прибыл российский лидер Владимир Путин. Главы России и Китая уже продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин назвал партнёрство России и Китая образцом межгосударственных связей. А Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений двух стран. Тем временем мировые СМИ гудят из-за тайной цели визита Путина к Си после Трампа.
