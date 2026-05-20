Путин и Си подписали заявление о партнёрстве России и Китая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров в Пекине подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Документ также касается углубления отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал заявление «весьма массивным программным документом». По его словам, в нём определены ключевые направления развития всего комплекса двусторонних связей России и Китая. Кроме того, в документе зафиксировано общее видение актуальных вопросов международной повестки и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.