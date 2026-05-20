Путин и Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин одобрили текст Декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Документ принят после переговоров политиков.

Кроме того, подписано Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Помощник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что это большие программные документы, определяющие направления дальнейшего взаимодействия двух стран.