Путин и Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин одобрили текст Декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Документ принят после переговоров политиков.
Кроме того, подписано Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Помощник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что это большие программные документы, определяющие направления дальнейшего взаимодействия двух стран.
Как ранее сообщал помощник главы России Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют подписать около 40 соглашений. К настоящему моменту подписан уже чемодан документов — Life.ru публиковал его фото.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.