Путин и Си готовят большой политический документ о новом мироустройстве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, речь идёт о концептуальном документе, который будет принят во время контактов лидеров России и Китая.

«Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», — рассказал представитель Кремля.

Кроме того, лидеры подпишут Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В документе также будет идти речь об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Ушаков назвал это заявление программным и отметил, что оно получилось объёмным — 47 страниц. По его словам, в нём зафиксированы основные направления развития двусторонних связей.

«Это такой программный документ, он весьма массивный, я бы сказал, — 47 страниц, и в нем определены магистральные пути развития всего комплекса наших многоплановых двусторонних связей, однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах», — рассказал он.