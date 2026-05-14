«Новая большая тройка»: Какие интересы России и США пересекаются в Китае

Политолог Рудаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят строительство многополярного мира

Окно возможностей для трёхстороннего диалога России, США и Китая, конечно, существует, однако создание формата «новой большой тройки» — процесс долгий и сложный, поэтому вряд ли это случится именно сейчас, отметил политолог Александр Рудаков, комментируя подготовку визита Владимира Путина в КНР, который случится после встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином.

По мнению эксперта, ключевыми темами поездки российского лидера, скорее всего, станут экономическое сотрудничество, строительство многополярного мира и урегулирование на Ближнем Востоке. Президент США, вероятно, использует встречу с китайским коллегой, чтобы усилить свои переговорные позиции как по ближневосточному кризису, так и на фоне падения рейтингов внутри страны.

Произойдёт обмен мнениями и по Украине, но Китай действует на международной арене крайне осторожно, склонен к обтекаемым формулировкам. Важно также различать форматы: на экономическом треке Россия и КНР — стратегические партнёры, тогда как американо-китайские отношения — это жёсткая борьба двух глобальных полюсов при режиме теснейшей взаимозависимости, заключил собеседник РИА «ФедералПресс».

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Позже политик заявил, что переговоры с Си Цзиньпином были превосходными.

