Песков: Подготовка визита Путина в Китай вышла на финальную стадию

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай находится в завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Пекин уже ведут финальную работу по организации поездки. Точные сроки стороны объявят одновременно.

«Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, подготовка находится в завершающей стадии. <...> Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что дату визита Россия и Китай сообщат синхронно. По его словам, Москва сделает это вместе с китайскими партнёрами.

Ранее в МИД Китая заявили о высоком уровне развития отношений с Россией. Китай намерен и дальше развивать добрососедство и стратегическое партнёрство с РФ во всех сферах.