Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 мая, 10:06

МИД Китая заявил о высоком уровне развития отношений с Россией

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Сотрудничество Москвы и Пекина находится на неизменно высоком уровне и придаёт устойчивость мировому порядку, который переживает не лучшие времена. С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

«В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень развития, внося значительную стабильность в мир, полный перемен и неопределённости», — заявил он в ходе брифинга.

Китай намерен и дальше развивать добрососедство и стратегическое партнёрство с РФ во всех сферах. Го Цзякунь подчеркнул, что его страна готова совместно с российской стороной руководствоваться духом дружбы и взаимной выгоды.

Представитель МИД также отметил, что обе стороны продолжат укреплять сотрудничество и работать над более справедливой архитектурой глобального управления. Более того, в этом году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений стратегического партнёрства, а также 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Си Цзиньпин призвал усилить связи с РФ перед лицом невиданных за век перемен

Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина в Китай состоится в первой половине 2026 года. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что лидеры двух стран дали старт 14 по счёту «перекрёстному» году, который посвящён теме образования. В ходе проработки программы предстоящего визита российская сторона предложила уделить этому гуманитарному направлению особое внимание.

Юлия Сафиулина
