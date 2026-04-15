15 апреля, 05:24

Си Цзиньпин призвал усилить связи с РФ перед лицом невиданных за век перемен

Обложка © Life.ru

Китаю и России необходимо укреплять двусторонние отношения, чтобы защитить национальные интересы и поддерживать единство стран глобального Юга. Данное заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет агентство Xinhua.

«Перед лицом невиданных за столетие перемен Китай и Россия должны путем ещё более тесного и сильного стратегического взаимодействия твёрдо отстаивать законные интересы двух стран, защищать единство государств глобального Юга», — ответил китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, Россия и Китай должны укреплять авторитет и жизнеспособность ООН. Он добавил, что странам важно тесно координировать и сотрудничать в рамках таких организаций, как ШОС, БРИКС и другие. Также председатель КНР подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином уже находятся на высоком уровне и приносят ощутимые результаты во многих сферах. По его мнению, дальнейшее развитие возможно при сохранении взаимного доверия, поддержки и стратегической устойчивости двух стран.

Лавров назвал сроки визита Путина в Китай

Ранее Сергей Лавров на встрече с Си Цзиньпином заявил, что отношения России и КНР играют роль стабилизатора в мировых делах и имеют всё большее значение для мирового большинства. Он подчеркнул, что благодаря взаимодействию президента РФ Владимира Путина и лидера КНР отношения двух стран демонстрируют высокую устойчивость к потрясениям, охватившим современный мир.

Юлия Сафиулина
