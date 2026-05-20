

20 мая, 07:16

Си Цзиньпин заявил об историческом пике отношений России и Китая за 30 лет

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России вышли на уровень, который можно считать образцом взаимодействия между крупными державами. Такую оценку китайский лидер дал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

По его словам, за последние 30 лет связи двух стран последовательно развивались и поднимались на новые уровни. Си Цзиньпин отметил, что сейчас российско-китайские отношения находятся «на историческом пике всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху».

«Они по праву считаются образцом нового типа отношений между крупными державами», — подчеркнул председатель КНР.

Также Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений с Россией. Несмотря на сложную международную обстановку, страны продолжают развивать всеобъемлющее стратегическое партнёрство, основанное на равенстве. А Путин рассказал, что с начала XXI века товарооборот между Россией и Китаем вырос в 30 раз. Уже несколько лет он стабильно превышает отметку в 200 миллиардов долларов.

Андрей Бражников
