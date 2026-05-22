22 мая, 18:35

Конфликт на Украине может завершиться нетрадиционным путём, заявил Рубио

Обложка © ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине может завершиться военным путём, однако не в формате традиционной военной победы одной из сторон.

По его словам, речь не идёт о классическом сценарии, когда одна сторона полностью побеждает другую на поле боя. По итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции Рубил не стал уточнять журналистам возможные варианты завершения конфликта, но указал на необходимость продолжения переговорного процесса.

Ранее в российском руководстве отмечали, что ситуация на линии боевого соприкосновения развивается в пользу российских войск, а урегулирование, по мнению представителей Москвы, невозможно без учёта текущих реалий и вывода украинских сил с отдельных территорий. При этом Зеленский всячески пытается отвертеться, придумывая разные отговорки. Так, недавно он объяснил отказ выводить ВСУ из Донбасса якобы угрозой раскола на Украине.

Николь Вербер
