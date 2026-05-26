Рубио заверил Лаврова в готовности США помочь урегулированию на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшемся в понедельник, 25 мая. По его словам, он заверил российского коллегу в готовности Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине.
«Я сказал, что сейчас не идут и не запланированы переговоры с Украиной, но США всегда готовы сыграть конструктивную роль, оказать содействие, если появится возможность», – отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Рубио также подчеркнул, что конфликт должен быть прекращён, а США готовы «сделать всё возможное, чтобы помочь прекратить эту войну».
Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина проинформировал Рубио о начале системных ударов Вооружённых сил России по объектам в Киеве. В Москве заявили, что это ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории. Российские военные наносят последовательные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия решений.
