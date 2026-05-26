Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 04:30

Рубио заверил Лаврова в готовности США помочь урегулированию на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшемся в понедельник, 25 мая. По его словам, он заверил российского коллегу в готовности Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине.

«Я сказал, что сейчас не идут и не запланированы переговоры с Украиной, но США всегда готовы сыграть конструктивную роль, оказать содействие, если появится возможность», – отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Рубио также подчеркнул, что конфликт должен быть прекращён, а США готовы «сделать всё возможное, чтобы помочь прекратить эту войну».

Рубио: Трёхсторонние переговоры США, России и Украины приостановлены
Рубио: Трёхсторонние переговоры США, России и Украины приостановлены

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина проинформировал Рубио о начале системных ударов Вооружённых сил России по объектам в Киеве. В Москве заявили, что это ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории. Российские военные наносят последовательные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия решений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Марко Рубио
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar