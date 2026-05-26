Курс на военное ослабление киевского режима стал ответом России на отказ Украины от мирного урегулирования, а главная цель систематических ударов по военным объектам и центрам принятия решений — максимальное подавление боеспособности противника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, долгое время Москва сознательно воздерживалась от атак по целям в Киеве, однако такая сдержанность не привела к изменению позиции украинской стороны. Теперь же тактика кардинально меняется: удары нацелены на уничтожение ВПК Украины, а также на деградацию её военного управления. Остаётся рассчитывать, что эти меры в конечном счёте повлияют на поведение Киева, добавил дипломат.

«В данном случае Украина не оставляет нам выбора», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru», не исключив при этом возвращения к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Родион Мирошник указал на попытки украинских политиков скрыть провал работы систем ПВО после ударов по Киеву системами «Орешник». По словам дипломата, главный итог атаки — невозможность украинской, а фактически западной ПВО, перехватить российские ракеты — оказался замалчиваемым.