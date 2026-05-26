Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 мая, 08:42

«Не оставили нам выбора»: В МИД РФ раскрыли главную цель системных ударов по Украине

Посол Мирошник: Системные удары Армии России необходимы для ослабления Украины

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Курс на военное ослабление киевского режима стал ответом России на отказ Украины от мирного урегулирования, а главная цель систематических ударов по военным объектам и центрам принятия решений — максимальное подавление боеспособности противника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мирошник: Европа закрывает глаза на удары ВСУ по мирным жителям

По его словам, долгое время Москва сознательно воздерживалась от атак по целям в Киеве, однако такая сдержанность не привела к изменению позиции украинской стороны. Теперь же тактика кардинально меняется: удары нацелены на уничтожение ВПК Украины, а также на деградацию её военного управления. Остаётся рассчитывать, что эти меры в конечном счёте повлияют на поведение Киева, добавил дипломат.

«В данном случае Украина не оставляет нам выбора», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru», не исключив при этом возвращения к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Мирошник заявил, что Европа вынуждена будет признать преступления Киева

Ранее Родион Мирошник указал на попытки украинских политиков скрыть провал работы систем ПВО после ударов по Киеву системами «Орешник». По словам дипломата, главный итог атаки — невозможность украинской, а фактически западной ПВО, перехватить российские ракеты — оказался замалчиваемым.

Борис Эльфанд
