Мирошник: Следующая атака ВС РФ на Киев собьет спесь с украинских политиков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на попытки украинских политиков скрыть провал работы систем ПВО после ударов по Киеву системами «Орешник». По словам дипломата, главный итог атаки — невозможность украинской, а фактически западной, противовоздушной обороны перехватить российские ракеты — оказался замалчиваемым.
«Факт, что ни одну из российских ракет украинским, читай западным, ПВО сбить не удалось, скромно отправлен в зону молчания, хотя именно это и есть главный страх европейцев, так как показывает, что они беззащитны перед русскими ракетами», — сказал Родион Мирошник ТАСС.
Вместо обсуждения эффективности ПВО в Киеве, по его замечанию, стали оценивать размеры воронок и повреждения бетона. Дипломат заявил, что следующая атака может «поубавить спесь» украинских политиков, если они не последуют рекомендациям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой искать убежища вдали от военных объектов и центров принятия решений.
Ранее Министерство иностранных дел России предупредило о планах наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Марко Рубио также указал на необходимость эвакуации дипломатов.
