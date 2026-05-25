МИД анонсировал заявление об ответных ударах «Орешника» и «Цирконов» по Киеву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство готовит специальное заявление об ответных ударах Вооружённых сил РФ по Киеву с помощью «Орешника» и «Цирконов». Также в нём будет содержаться предупреждение для иностранных дипломатических корпусов. Заявление прозвучит в ближайшее время, уточнила дипломат в эфире Первого канала.

По её словам, удары по военным объектам в столице Украины наносятся и будут наноситься и далее. Это является ответом Москвы на «страшные теракты» киевского режима. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее подчёркивал, что Россия никогда не бьёт по гражданским, и любые западные обвинения в этом — ложь. Целями ударов являются исключительно объекты военной инфраструктуры и места дислокации подразделений ВСУ.

«МИД выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении», — сказала Захарова.

