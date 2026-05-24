Пора заканчивать: В Раде обратились к Зеленскому после возмездия за Старобельск

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* выступил с призывом к Киеву о завершении конфликта. Свой пост в соцсетях он опубликовал после массированного удара возмездия ВС РФ за теракт в Старобельске (ЛНР).

«Войну надо заканчивать. Мир, а не ракеты. Надо делать всё, чтобы это всё остановилось», — говорится в публикации.

Напомним, что в ночь на 24 мая по территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. В ходе атаки применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», дроны «Герань». Удар стал ответом на варварский теракт ВСУ в Старобельске, где погиб 21 студент колледжа и десятки пострадали. Президент России Владимир Путин после этого военного преступления поручил Минобороны подготовить ответ, который и был реализован сегодня ночью.