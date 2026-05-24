«Орешник», «Кинжалы» и волны атак: По Украине нанесли комбинированный удар за Старобельск

В ночь на 24 мая по территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. Сообщается о нескольких волнах атак и применении широкого спектра вооружений. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Удары начались примерно в 01:20 и, по сообщениям мониторинговых каналов, продолжались в несколько этапов с короткими интервалами между прилётами. В ходе атаки, как утверждается, применялись ракеты «Искандер-М», «Калибр», «Искандер-К», авиационные ракеты Х-101, а также гиперзвуковые «Кинжал» и «Циркон».

Отдельно сообщается о задействовании новейшего подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», а также ударных беспилотников «Герань» и «Гербера». По данным источников, первые взрывы в Киеве начались около 01:20, после чего последовали новые серии ударов с разных направлений.

Мониторинговые каналы сообщают о значительном количестве тепловых аномалий и масштабных пожарах, зафиксированных на спутниковых снимках в районе столицы Украины. Утверждается, что удары пришлись по промышленным объектам, включая предприятия в Киеве, а также по ряду регионов страны. Среди упоминаемых целей — завод «Артём», завод «Аналитприбор» и Киевский завод реле и автоматики, где, по сообщениям каналов, наблюдались сильные возгорания.

Ранее Life.ru писал, что после ночных ударов по Киеву украинские депутаты публично выступили с призывами к Владимиру Зеленского завершить конфликт.

Напомним, после теракта в Старобельске президент Владимир Путин дал поручение на проведение ответной операции. В ночь на 24 мая 2026 года российские военные реализовали его, осуществив масштабную комбинированную атаку на военную инфраструктуру по всей Украине. По данным мониторинговых ресурсов, в ударе участвовали ракета «Орешник», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», «Искандеры», а также несколько сотен ударных БПЛА. В Киеве прогремело не менее 20 взрывов. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.