Руины и пепел на месте столичных символов киевского режима деморализуют противника не слабее утраты боевого знамени. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя масштабные удары по целям на Украине 24 мая.

Политик высказался о состоянии объектов, которые являлись символами украинской столицы. По его мнению, их уничтожение оказывает сильное психологическое воздействие на неприятеля.

Медведев провёл параллель между военной традицией, где потеря знамени считается высшим позором для части, и текущей ситуацией с утратой городских символов. Он подчеркнул, что визуальное подтверждение разрушений работает на подрыв боевого духа.